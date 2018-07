TÄNA | Kas FC Flora suudab kõrbekuumust trotsida ja Meistrite liigas au päästa?

Teine peatreener Arno Pijpers tõi samuti välja, et me ei mänginud avakohtumises oma potentsiaali välja. “Me mängisime väga tugeva vastase vastu, kuid mängisime kindlasti alla oma võimete. Liiga palju tuli sisse individuaalseid eksimusi ja ma arvan, et ka see oli üks eelmise mängu tulemuse põhjuseid,” selgitas ta. Kui küsiti vastase taseme ja võimaliku edu kohta euromängudes, tõdes hollandlane, et tegemist on äärmiselt võimeka meeskonnaga, mida teati ka varasemate mängude põhjal. “Varasemad hooajad on seda näidanud ja julgen arvata, et tegemist on meeskonnaga, kes võimeline eelringidest palju kaugemale jõudma,” ütles ta.

Meeskonna kaptenilt Gert Kamsilt uuriti aga Iisraelis valitseva kuumuse kohta. “Me oleme kaks päeva saanud siin sellega harjuda ja tegelikult on meil Eestis praegu sarnane ilm,” muigas Kams. “Kindlasti pole see kerge, aga peame sellega toime tulema. Iga mäng algab 0:0 pealt ja tahame oma paremat mängu näidata. Kui suudame mängida terve mängu nii, nagu mängisime eelmisel nädalal teisel poolajal 20 minutit, võib kõike juhtuda."

Kohtumine Beer-Sheva linnas 16 000 inimest mahutaval staadionil algab Eesti aja järgi kell 20.00.