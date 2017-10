TÄNA | Kas FC Flora kroonitakse Eesti meistriks?

Täna võib selguda Eesti jalgpallimeister, kui FC Flora võõrustab kell 19.00 Tartu Tammekat.

Florale piisab 11. meistritiitli kindlustamiseks ka viigist. Floral on ühe vähem peetud kohtumise juures koos 86 punkti. Levadia on oma eelviimase vooru matši juba pidanud ning neil on tabelis 83 silma.

Levadia ei suutnud reedel enamat 0:0 viigist Narva Transi vastu ning nii piisabki florakatel täna tiitli kindlustamiseks ka viigist. Viimases voorus kohtuvad kaks esimest omavahel, kuid selleks ajaks võib Floral juba tiitel käes olla.

Kui Flora kroonitakse täna Eesti meistriks, siis tegemist on klubi jaoks kokku juba 11. meistritiitliga. Viimati krooniti Flora Eesti meistriks 2015. aastal. Eelmised tiitlid on tulnud hooaegadel 1993/94, 1004/95, 1997/98, 1998, 2001, 2002, 2003, 2010 ja 2011.

Kui Flora peaks täna aga Tammekale kaotama, siis selgitab meistri Levadia ja Flora järgmise nädala kohtumine. Kui Levadia peaks sellisel juhul järgmisel nädalal võitma, siis kroonitakse meistriks Levadia, kuna neil oleks eelis omavahelistes mängudes.

Levadia on seni Eesti meistriks kroonitud 9 korda: 1999, 2000, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014.