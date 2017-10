TÄNA | Jalgpallikoondis lõpetab kodupubliku ees MM-valiksarja. Bosnia fänne linnas näha pole

Eesti vutikoondis peab täna õhtul viimase kohtumise 2018. aasta MM-valiksarjas, kui kodusel A. Le Coq Arenal minnakse vastamisi Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Kuigi kummalgi meeskonnal enam edasipääsu püüdmise mõttes midagi kaalul ei ole, on tegu siiski valikmänguga - eriliselt rõhutas seda vastaste peatreener Mehmed Baždarević, kelle hoolealuste jaoks sulgus MMi uks alles möödunud nädalavahetusel.

Eesti võimalus võibki osaliselt avaneda just seetõttu, et bosnialaste moraal on värske valusa hoobi tõttu - Bosnia võimalused kadusid laupäevase 3:4 kaotusega Belgiale, kusjuures tükk aega kohtumist juhiti - ilmselt tunduvalt kesisem kui tavaliselt. Eesti puhul ei tohiks selles küsimust olla - eelmise sügise 0:5 kaotus ning juba üheksa aastat vana 0:7 krahh vajavad hädasti kättemaksu.

Paraku peab Eesti koondis eelseisvas kohtumises läbi ajama Konstantin Vassiljevita, kes tegi laupäeval Gibraltari vastu liiga oma tagareiele. Samuti jääb pisivigastuse tõttu eemale Ken Kallaste.

Tegu on kahe vastase seitsmenda omavahelise matšiga. 2000. aasta EM-valiksarjas tegime Bosniaga võõrsil 1:1 viigi ning saime kodus 1:4 kaotuse, 2005. aasta sõprusmängus võitsime neid Lillekülas Kristen Viikmäe väravast 1:0. Seejärel saime 2010. aasta MM-valiksarjas 0:7 ja 0:2 kaotused, mullu sügisel lisasime kurvale reale 0:5 sauna.

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 21.45 ning Delfi Sport kajastab mängu otseblogi vahendusel.