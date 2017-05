TÄNA: FCI ja Tammeka selgitavad Eesti karikavõitja. Mängus ka Flora eurokoht

A. Le Coq Arenal peetakse täna algusega kell 16 Evald Tipneri karikavõistluste finaal, milles lähevad vastamisi valitsev Premium liiga võitja Tallinna FCI ja Tartu Tammeka.

Mängu jälgib teraselt ka FC Flora, kes pääseb FCI võidu korral Euroopa liiga eelringi, sest FCI-l on mullusest meistritiitli võidust taskus juba Meistrite liiga koht.

Paberil on FCI küll kindel soosik, kuid vastasseisu muudab intrigeerivaks tõik, et just tänavuse Premium liiga avamängus suutsid tartlased tiitlikaitsjat hammustada, võttes Sepa staadionil Kaarel Kiidroni ja Jürgen Lorenzi väravatest 2:0 võidu.

Kolm tundi varem kõlab avavile naiste karikafinaalis Pärnu JK – JK Tallinna Kalev.

Rahvusstaadioni kõrval avatakse festivaliala keskpäeval, kus jagub tegevust kõigile. Lapsed saavad rõõmu tunda batuutidest, lisaks on avatud meisterdamise õpituba.

Pidupäeva külaliseks on Ida-Tallinna Keskhaigla, kelle telgis saavad huvilised kontrollida oma tervist. Festivalialal on avatud ka Betsafe täpsuslöökide ala ning Sportland Arenal toimub algusega kell 13 klubidevaheline Betsafe penaltilahing. Samuti on avatud jalgpalliturg. Klubijalgpalli pidupäeval leiab ka teist aastat järjest aset klubide publikuvõistlus, kus parimatele on väärtuslikud auhinnad.

Jalgpalli hakatakse Lillekülas mängima juba hommikul kell 10, mil toimub Eesti rahvuste karikavõistluste avaetapp. Tund aega hiljem pannakse pall mängu EJLi jalgpallihallis, mil algab 1. etapp seenioride karikavõistlustel.

FCI teekond karikafinaali:

Tammeka teekond karikafinaali: