TÄNA | Eesti vutikoondis astub vastu Leedut nüpeldanud Gruusiale

Eesti vs Gruusia aastal 2015

Eesti jalgpallikoondis lõpetab täna oma miniturnee Kaukaasias, kui Tbilisis minnakse vastamisi Gruusia koondisega.

Eesti, Gruusia, Armeenia ja Leedu on selles koondiseaknas omavahel läbi mängimas vaat et miniturniiri: kui laupäeval mängis Eesti Jerevanis Armeeniaga, siis Leedu kohtus samal ajal Tbilisis Gruusiaga. Täna on Eesti ja Leedu kohad vahetanud: eestlased mängivad Gruusiaga, leedulased Armeeniaga.

Eesti tegi mäletatavasti laupäeval armeenlastega 0:0 viigi, Gruusia võitis samal ajal Leedut avapoolaja väravatest koguni 4:0.

Tänasele kohtumisele Mikheil Meshki staadionile on oodata täismaja ehk enam kui 27 000 pealtvaatajat, kusjuures Gruusia jalgpalliliit pealtvaatajatelt piletiraha ei küsi.

Eesti koondise peatreener Martin Reim sõnas eile, et kavatseb võrreldes laupäevase kohtumisega algkoosseisus teha lausa viis-kuus vahetust, andes võimaluse ka mitmetele mängijatele, kes tavaliselt põhiraskust ei kanna. Seetõttu võib algkoosseisu oodata näiteks pikalt eemal olnud Igor Morozovit, aga miks mitte näiteks ka Ilja Antonovit või Artjom Dmitrijevit. Lisaks saavad mitmed mehed kindlasti võimaluse ka vahetusest.

Lisaks vihjas Reim, et võib täna algrivistuses platsile panna kahe puhta ründajaga asetuse, mis näeks ette, et rünnakul alustaksid nii Henri Anier kui Sergei Zenjov.

Viimati kohtusid kaks koondist 2015. aasta novembris Tallinnas, kui Eesti sai Ats Purje, Artur Pika ja Maksim Gussevi tabamustest ilusa 3:0 võidu. Samas kohtumises tegi mäletatavasti oma debüüdi grusiinide eest FC Flora poolkaitsja Zakaria Beglarišvili, kes mõtleb nüüd Eesti esindamise peale.

Kohtumine Tbilisi suuruselt teisel staadionil algab Eesti aja järgi kell 18.00, Delfi Sport on kohapeal ja toob olulised sündmused nii mängu eel, ajal kui järel huvilisteni otseblogi vahendusel.