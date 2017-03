Eesti jalgpallikoondis peab täna õhtul 2018. aasta MM-i valiksarjas viienda kohtumise, kui astub kell 19.00 võõrsil vastamisi Küprose meeskonnaga.

Nii Eestil kui Küprosel on hetkel tabelis 3 punkti, millega jagatakse eelviimast kohta. H-alagrupi autsaider Gibraltar, kes mängib täna võõrsil Bosnia ja Hertsegoviinaga, on siiani punktita.

Vooru keskses mängus on vastamisi grupi kaks paremat ehk Belgia (12p) ja Kreeka (10p).

Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim sõnas eilsel pressikonverentsil, et eeldada on võrdsete vastaste heitlust. Küprose meeskonna tugevusi ja nõrkusi Reim avalikult lahata ei soovinud. "Nendes valikmängudes, mis nad on siiani mänginud, on kindlasti nende tulemused paremad kui meie koondisel. Nad on hästi ründav, tehniline ja kiire võistkond, peame olema selleks valmis ja otsima sealt välja omad võimalused."

Reim kinnitas, et ükski eestlane viiepäevases Kreeka laagris haigeks ei jäänud ja vigastada ei saanud. "Hetkeseisuga on täna kõik väljakul ja valmis treeningut kaasa tegema. Kõik, kes kaasas on, on korras."

Eesti on senistes valikmängudes võitnud Gibraltarit 4:0 ning kaotanud Bosnia ja Hertsegoviinale 0:5, Kreekale 0:2 ja viimati Belgiale koguni 1:8.