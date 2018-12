TÄNA | Eesti jalgpallikoondis saab teada uue valiksarja vastased. Keda sooviksid näha sina?

55 koondist loositakse valiksarjaks 10 alagruppi, millest pooled on viie- ja pooled kuueliikmelised. Valikmängud toimuvad 2019. aasta 21. märtsist kuni 19. novembrini. Finaalturniiri võõrustavad 12. juunist kuni 12. juulini 2020 London, München, Rooma, Bakuu, Peterburi, Bukarest, Amsterdam, Dublin, Bilbao, Budapest, Glasgow ja Kopenhaagen.

Loosimiseks asetati koondised tugevusgruppidesse:



1. tugevusgrupp: Portugal*, Šveits*, Inglismaa*, Horvaatia, Prantsusmaa, Belgia, Hispaania, Holland*, Itaalia, Poola;

2. tugevusgrupp: Saksamaa, Island, Bosnia ja Hertsegoviina, Ukraina, Venemaa, Taani, Austria, Wales, Tšehhi Vabariik, Rootsi;

3. tugevusgrupp: Slovakkia, Türgi, Põhja-Iirimaa, Iirimaa, Serbia, Norra, Soome, Bulgaaria, Iisrael, Šotimaa;

4. tugevusgrupp: Eesti, Kreeka, Sloveenia, Leedu, Albaania, Küpros, Gruusia, Montenegro, Ungari, Rumeenia;

5. tugevusgrupp: Makedoonia, Valgevene, Kosovo, Luksemburg, Fääri saared, Armeenia, Aserbaidžaan, Kasahstan, Moldova, Gibraltar;

6. tugevusgrupp: Läti, Liechtenstein, Malta, Andorra, San Marino.

*Šveits, Portugal, Holland ja Inglismaa kui UEFA Rahvuste liiga finaalturniiril mängivad koondised asetatakse viieliikmelisse alagruppi.

Loosimisel on mitu täiendavat tingimust: samasse alagruppi ei saa sattuda Hispaania ja Gibraltar, samuti Kosovo koos Serbia ja/või Bosnia ja Hertsegoviinaga; samasse alagruppi ei saa kuuluda rohkem kui kaks riiki, kus on külm talv (Valgevene, Fääri saared, Island, Leedu, Venemaa, Eesti, Soome, Läti, Norra ja Ukraina); arvesse võetakse seda, et ühes alagrupis ei oleks liiga palju ülipikki reise.

EM-valiksarja kalender