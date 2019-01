TÄNA | Eesti jalgpallikoondis peab aasta esimese kohtumise Soome vastu, mänguaeg tavatult varajane

Mõlemad meeskonnad ei ole keset Lääne-Euroopa klubihooaega mõistagi kohal oma parimas rivistuses, kuid sellest hoolimata on näiteks Eesti koondise nimekiri tavapärase detsembri- või jaanuarikuise sõprusmänguga võrreldes pigem tugevam. Koondise põhitegijatest on Kataris kohal näiteks Taijo Teniste, Joonas Tamm, Konstantin Vassiljev ja Henri Anier.

Tasub tähele panna, et kohtumine algab reedese päeva kohta tavatult vara: meie aja järgi juba kell 14.00.

Soome koondis koosneb peamiselt Skandinaavia riikides klubijalgpalli mängivatest palluritest ning on vähemalt paberil Eesti omast õige pisut tugevam. Soomlased on tänavu juba ühe kohtumise ka pidanud - teisipäeval alistati Eero Markkaneni väravast Rootsi koondis sealsamas Dohas 1:0.

Eesti peatreeneri Martin Reimi sõnul ei ole meie koondise jaoks selles mängus primaarne tulemus - selle asemel soovitakse rohkem katsetada ja proovida.

"Suurem rõhk on enda mängul, formatsioonil, positsioonidel. Tahame harjutada seda. Nende kahe mängu ülesanne on pigem see, et mängijad, kelle oleme välja valinud, saaksid võimaluse mingil kindlal positsioonil mängimiseks," vahendab Reimi sõnu Soccernet.ee.

Reim avaldas, et Eesti alustab viiemehelise kaitseliiniga, väravas seisab Sergei Lepmets. Kindlasti jääb tänasest matšist eemale pisivigastust raviv Joonas Tamm.

Potentsiaalseid debütante on Eesti koondises kuus: oma esimese mängu võivad täna teha Märten Kuusk, Henrik Pürg, Robert Kirss, Rasmus Peetson, Tristan Koskor ja Markus Poom.

