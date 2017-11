TÄNA | Eesti jalgpallikoondis loodab Maltal võidurajale naasta

Eesti jalgpallikoondis peab täna järjekordse maavõistlusmängu, kui võõrsil minnakse vastamisi Maltaga.

Pärast neljapäeval saadud inetut 0:3 kaotust Soomelt loodab Martin Reimi meeskond Maltal võidurajale naasta - vastane peaks selleks olema igati jõukohane ning seda isegi ilma Ragnar Klavani, Konstantin Vassiljevi ja Siim Lutsuta, kes erinevatel põhjustel kohtumisest eemale jäävad. Martin Reim tõdes pressikonverentsil, et võrreldes Soome-mänguga ootavad Eesti algkoosseisu suured vahetused - kindlad alustajad on näiteks paremkaitsja Karl Mööl ja keskkaitsja Madis Vihmann.

Hoolimata pisut vähem kui poole miljoni suurusest rahvaarvust ei ole maltalased rahvusvahelises jalgpallis päris peksupoisid: selle aastanumbri sees on näiteks võidetud Ukrainat ja viigistatud Leeduga, eelmisel aastal tehti Pärnu Rannastaadionil mäletatavasti 1:1 viik ka Eestiga.

Malta koondises on vaid neli täisproffi, kes mängivad välismaal - ülejäänud mehed on kodumaal poolprofid, vahendab Soccernet.ee. "Ma hindan Eestit kõrgelt, oleme nendega kokku viis korda mänginud. Meil on nende kohta infot, nägin nende mängu Belgia vastu. Eesti on tugev vastane, kes mängib 3-4-3 süsteemis. Neil on profiliiga ja nad on maailmas 80. kohal, meie oleme 181. ja sellel on oma põhjus," arutles Malta belglasest peatreener Tom Saintfiet enne oma debüütmängu.

Kohtumine Malta rahvusstaadionil algab Eesti aja järgi juba kell 16.00. Delfi Sport kajastab sündmusi otseblogi vahendusel.

Eesti koondis mängudeks Soome ja Maltaga (värskelt isaks saanud Siim Luts jääb kohtumistest eemale):