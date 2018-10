TÄNA | Eesti jalgpallikoondis kohtub Soomega. A. Le Coq Arenale võib koguneda pea 10 000 pealtvaatajat

Tegu on Rahvuste liiga C-liiga alagrupikohtumisega - Soomel on seni kirjas kaks võitu (kodus 1:0 Ungari üle, kodus 1:0 Eesti üle), Eestil kaks kaotust (kodus 0:1 Kreekale, võõrsil 0:1 Soomele). Seega ründavad soomlased kindlasti alagrupivõitu, Eesti üritab aga viimasest kohast ning sellega kaasnevast D-liigasse langemisest pääseda.

Eesti olukord on enne kohtumist Soomega täbar, sest eemale jäävad meie kolm paremat mängijat: Ragnar Klavan ja Mattias Käit on vigastatud, Karol Mets peab kollaste kaartide tõttu selle matši vahele jätma.

„Praegune situatsioon annab võimaluse, kuid paneb ka olukorda, kus peab teisi lahendusi otsima ja teisi mängijaid proovima,” märkis Reim, et peamurdmist on olnud. „Mitmel mehel on võimalus end tõestada. Mängijad tahavad alati saada võimalust.”

Teiseks murekohaks on eestlaste jaoks see, et A. Le Coq Arenal peetavast kohtumisest võib väga vabalt kujuneda Soome "kodumäng". 2500 soomlastele mõeldud piletit müüdi kiirelt välja, ilmselt on veel sadu, kui mitte tuhandeid Soome poolehoidjaid endale ka muul viisil pileti hankinud. Kui ka eestlasi tavapärases koguses tribüünile tuleb, võib publikunumber heal juhul isegi viiekohaliseks kasvada.

Kohtumine algab kell 21.45, Delfi Sport alustab otseblogiga umbes tund aega varem.