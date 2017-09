TÄNA: Eesti jalgpallikoondis kohtub MM-valiksarjas Küprosega. Kas Vassiljev mängib?

Eesti jalgpalli rahvusmeeskond peab täna 2018. aasta MM-valiksarjas järjekorras kaheksanda kohtumise. Kodusel A.Le Coq Arenal võõrustatakse Küprose koondist, kellega märtsikuus mängiti võõrsil väravateta viiki. Kohtumine algab kell 19, Delfi vahendab sündmuste kulgu tekstipõhise otseblogi vahendusel.

Kuna Küpros on oma tasemelt meie jaoks võidetav meeskond, siis ründeteravust silmas pidades tahaks väga väljakul näha Konstantin Vassiljevit. Mõne päeva eest Kreeka vastu ta väljakul ei käinud, aga loodetavasti on vigastusest taastumine kulgenud piisavalt kiires tempos, et täna saab Vassiljev koondist aidata.

Eesti on kuueses alagrupis eelviimasel kohal, seitsme mänguga on punkte tabelis viis. Küpros on meie ees neljas, aga punkte on neil poole enam ehk 10.

TABELISEIS

Eesti koondise tänane koosseis:

Väravavahid

1 Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 33/0

12 Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 7/0

22 Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn 0/0

Kaitsjad

17 Enar Jääger (18.11.1984) – Vålerenga IF (NOR) 122/0

5 Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 109/4

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 57/0

18 Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 40/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 36/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 21/0

15 Artur Pikk (05.03.1993) – BATE Borisov (BLR) 18/1

2 Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 8/0

3 Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 4/0

Poolkaitsjad ja ründajad

6 Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – Hønefoss BK (NOR) 105/0

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Piast Gliwice (POL) 97/23

9 Ats Purje (03.08.1985) – Kuopio PS (FIN) 61/9

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – KS Cracovia (POL) 59/12

8 Henri Anier (17.12.1990) – FC Lahti (FIN) 39/7

13 Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 31/2

16 Ilja Antonov (05.12.1992) – NK Rudar Velenje (SVN) 32/1

4 Mattias Käit (29.06.1998) – Fulham FC (ENG) 7/2

20 Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 5/0

11 Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 4/0

7 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 2/0