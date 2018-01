TÄNA | Eesti jalgpallikoondis kohtub aasta esimeses mängus Rootsiga

Eesti jalgpallikoondis peab täna aasta esimese kohtumise, kui Abu Dhabis minnakse vastamisi Rootsiga.

Eesti - Rootsi http://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eesti/fotod-endine-eesti-jalgpallikoondise-juhendaja-tuleb-eestlasi-jalgima?id=80715063 https://twitter.com/eestijalgpall/status/949960883568103424

Eesti ja Rootsi kohtusid omavahel viimati kaks aastat tagasi, kui 6. jaanuaril oldi vastamisi samuti Abu Dhabis. Toona lõppes matš skooriga 1:1. Sarnaselt seekordsele mängule jäid ka kaks aastat tagasi mõlema tiimi paljud põhimehed kohtumisest eemale. Eesti koondise värava eest hoolitses kaks aastat tagasi Albert Prosa. Rootsi tabamuse autoriks oli Mikael Ishak.

Kokku on Eesti ja Rootsi aastate jooksul kohtunud 16 korda. Rootsi on seni võitnud 14 mängu ja kaks matši on jäänud viiki. Eesti ei ole seni rootslaste vastu võidurõõmu tunda saanud.

Eesti algkoosseis kohtumiseks Rootsiga: Marko Meerits, Karl Mööl, Nikita Baranov, Madis Vihmann, Joonas Tamm, Dmitri Kruglov, Artjom Dmitrijev, Ilja Antonov, Sergei Mošnikov, Martin Miller, Henri Anier.

Kohtumine Abu Dhabis Zayed Sports City staadionil algab Eesti aja järgi kell 19.15. Delfi Sport toob kohtumise käigu lugejateni.