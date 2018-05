TÄNA | Eesti jalgpallikoondis kohtub 48. korda Leeduga

Eesti jalgpallikoondis kohtub täna Balti turniiri avamängus Leeduga. Esmakordselt võõrustab rahvusmeeskonna mängu Rakvere linnastaadion. Kohtumine algab kell 19, Delfi toob matši käigu lugejateni otseblogi vahendusel.

Eesti võitis viimati Balti turniiri 80 aastat ehk 15 turniiri tagasi. Leeduga on Eesti mänginud ajaloos kokku 47 korda. 19 neist matšidest on lõppenud Eesti, 20 Leedu võiduga, 8 korda on lepitud viiki. Viimati toimunud kohtumise 2016. aasta Balti turniiril Klaipedas võitis Leedu 2:0. Aasta varem toimunud EM-valikmängu Lillekülas võitis Eesti Konstantin Vassiljevi 71. minuti tabamusest 1:0.

Leedust rohkem on Eesti mänginud vaid Läti, Rootsi ja Soomega. Lätiga kohtub Eesti 2. juunil kell 18 Riia Daugava staadionil.

Eesti koondis Balti turniiril:

Väravavahid

22 Andreas Vaikla (19.02.1997) – Kristiansund BK (NOR) 3/0

1 Matvei Igonen** (02.10.1996) – Lillestrøm SK 1/0

12 Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad