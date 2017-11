TÄNA | Eesti jalgpallikoondis astub Helsingis vastu Soomele. Selgus meie algkoosseis

Eesti jalgpallikoondis alustab novembrikuist mängudemaratoni Helsingis, kui Telia 5G -areenal minnakse vastamisi Soomega.

Eesti jaoks on tegu esimese ettevalmistava kohtumisega järgmisel sügisel algava Rahvuste liiga eel. Novembrikuine mängudegraafik on meeskonnal tihe: pühapäeval on võõrsil vastaseks Malta, seejärel sõidetakse aga enneolematult kaugele: Okeaania turneel on järgmisest pühapäevast alates kavas kohtumised Fidži, Vanuatu ja Uus-Kaledooniaga. Tõsi: Okeaaniasse sõidab võrreldes Soome ja Malta mängudega suuresti teine koosseis.

Tegu on Eesti ja Soome jalgpalliajaloo 32. omavahelise kohtumisega. Senistest mängudest on Eestil kirjas seitse võitu, kümme viiki ja 14 kaotust. Viimase kohtumise eestlased aga võitsid, kui 2015. aastal saime Turus Ats Purje tabamustest 2:0 võidu.

Eesti tänane algkoosseis:







Eesti peatreener Martin Reim tõdes mängueelsel pressikonverentsil, et kavatseb õhtuses matšis kasutada mängijaid, kes tavapäraselt ei pruugi algkoosseisus esimeseks valikuks olla. "On võimalus ja soov kasutada mängijaid, kes on saanud vähem end tõestada ja näidata, et meil oleks järgmisel sügisel valik suurem ja me täpsemalt teaks, kes milleks võimelised on," vahendab Reimi sõnu Soccernet.ee. "Kui vähegi võimalik, siis ma teen kõik vahetused ära."

Osaliselt on uute mängijate kasutamine Reimi jaoks ka sundkäik: nii Ragnar Klavan kui Konstantin Vassiljev sedapuhku koondise rivistusse ei kuulu.

Soome ja Eesti maavõistlus algab Helsingis täna õhtul kell 19.00. Delfi Sport on kohapeal ning kajastab mängu otseblogi vahendusel.

Eesti koondise mängijad kohtumisteks Soome ja Maltaga (Siim Luts jääb lapse sünni tõttu eelseisvatest mängudest kõrvale):