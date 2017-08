TÄNA DELFI TV-s | Pärnu JK loodab Meistrite liiga mängud lõpetada võiduga

Pärnu JK naiskond peab täna viimase mängu Meistrite liiga alagrupiturniiril, võõrustades kell 18:00 algavas kohtumises Riia Jalgpallikooli. Delfi TV otseülekanne alustab viis minutit varem ehk kell 17:55.

Valitsev eesti meister on seni näidanud küll südikaid esitusi, kuid pidanud siiski leppima kahe kaotusega. Kui möödunud teisipäeval jäädi 0:2 alla Belgia meistrile Standard de Liege'ile, siis reedel alistuti 1:2 Amsterdami Ajaxile, kelle ridades tegid kaasa ka mitmed Euroopa meistrid. Lätlannad on samadele vastastele alistunud oluliselt kindlamalt - Liege'ile skooriga 0:8 ja Ajaxile numbritega 0:6.

Riia Jalgpallikool ei ole Pärnu jaoks aga võõras vastane. Sarnaselt Eesti klubile on Riia naiskond oma riigi meister ning püsinud sel hooajal võitmatuna. Võistkonnad on varasemalt omavahel mänginud erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, kus võite on saanud mõlemad pooled. Viimati mindi vastamisi Leedus Amber Cupil, kus Pärnu pidi tunnistama vastaste paremust. Septembris kohtutakse Lätis ka Balti liiga raames. Riia naiskonna laeks Meistrite liigas on seni jäänud alagrupiturniiril osalemine.

Delfi TV kannab kõiki Pärnu mänge üle otsepildis, kommentaatoriteks Rasmus Voolaid ja naistekoondise peatreener Indrek Zelinski.

Pärnu JK mängude ajakava:

Teisipäev, 22.08 kl 20:00 vs Standard de Liege 0:2

Reede, 25.08 kl 18:00 vs Amsterdami Ajax 1:2

Esmaspäev, 28.08 kl 18:00 vs Riia Jalgpallikool (kõik mängud toimuvad Pärnu Rannastaadionil)