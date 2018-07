TÄNA DELFI TV-s | Nõmme Kalju sõidab külla Islandi klubile, kelle fännid on Euroopa jalgpallile jätnud ootamatult suure jälje

Kõige suurema jälje on Stjarnan Islandi, Euroopa ja kogu maailma jalgpallile jätnud aga kuulsa "viikingiplaksu" abil: 2014. aastal Motherwelliga kohtudes nägid nende fännid, kuidas šotlased tribüünidel just sellesama "huh"-plaksutusega omasid ergutasid. See jättis islandlastele sedavõrd sügava mulje, et seda hakati ka ise kodus järgi tegema - ning peagi kandus see komme üle ka Islandi koondise mängudele, kust see juba üleeuroopaliseks fenomeniks sai.

Kuna suvel on Eestil Islandiga koguni kolmetunnine ajavahe, algab kohtumine Reykjaviki lähistel Garnabaeri linnakeses meie aja järgi alles 23.00. Delfi TV näitab kohtumist otseülekandes, mängu kommenteerib Rasmus Raidla.