TÄNA DELFI TV-s | Kas Nõmme Kaljut saadab ka tänavu eurosarjas edu?

Kolm Eesti klubi alustavad täna oma selleaastast seiklust Euroopa liigas. Ainsas Tallinnas peetavas kohtumises võtab Nõmme Kalju vastu Fääri saarte esinduse B36 Torshavni.

Pole kahtlust: fortuuna oli Eesti klubidest kõige armulisem just Kaljule. Fääri saarte poolprofiklubi vastu oleks kõik muu peale edasipääsu põrumine.

„Kõik juba räägivad, et oleme paberil selged soosikud. Aga näinud nelja nende mängu, julgen öelda: midagi lihtsat ei tule,” hoiatas Kalju abitreener Sergei Terehhov. „Nad viljelevad tüüpilist võitluslikku Skandinaavia stiili, minnes alati kartmatult duellidesse. Samas leidub piisavalt ka tehnilist kvaliteeti, näiteks kiirrünnakutesse minnes. Peame väga ettevaatlikud olema.”

Kalju tegi eelmisel nädalal Haapsalus nelja päeva pikkuse laagri (Terehhov: „Leidsime, et korralik valmistumine on pühadest tähtsam!”), nüüd on mängu eel jäänud ainult üks probleem: kas Brasiilia ründaja Liliu saab kaasa teha või mitte.

„Oleme ta eurosarjaks üles andnud, aga eelmine klubi (Gżira United Maltalt – A. V.) pole üleminekuks vajalikke pabereid endiselt FIFA-sse saatnud. Püüame osapooli utsitada nii palju kui meie võimuses. Liliu on juba pool aastat meiega harjutanud, näidanud end väga heast küljest ja sooviksime teda kasutada,” loodab Terehhov Kalju edurivvi jõudu lisada.

Eelmisel hooajal tegi Kalju Euroopas väga viisaka esituse - Euroopa liigas alistati esmalt leedulaste Trakai, seejärel tehti aga selg prügiseks Iisraeli tipul Haifa Maccabil. Kolmandas eelringis tuli nõmmekatel aga tunnistada türklaste Osmanlispori paremust.

Kohtumine A. Le Coq Arenal algab kell 19.30