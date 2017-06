TÄNA DELFI TV-s | Flora üritab aastakümneid kestnud euroneedust murda Sloveenias

Viimase Eesti klubina alustab tänavu eurosarja Tallinna FC Flora, kes kohtub Euroopa liiga esimeses eelringis täna õhtul võõrsil Sloveenia klubi NK Domžalega.

Kahekümne kolmest katsest üks edasipääs - täpselt sedavõrd ebaedukad on Flora senised eurosarjas osalemised olnud. Ainsana on 23 aasta jooksul suudetud alistada norralaste Oslo Lyn - seda aastal 2006, kui kahe viigi järel mindi edasi tänu võõrsilväravate reeglile.

Viimased aastad on justkui andnud lootust olukorra paranemisele - eelmisel kahel üritusel on kodumäng suudetud võita, võõrsil aga pole edu Eesti klubi saatnud. Ehk seekord? Vastaseks on Sloveenia liiga neljas klubi ja karikavõitja NK Domžale.

„Kõik teavad, et mängud Eestis ja Euroopas on kaks eri asja. Aga oleme heas hoos, stabiilsed, enesekindlad ja lahinguteks valmis. Vastu tuleb noor ja agressiivne meeskond, kes rõhub rohkem praktilisusele kui silmailule. Tase on korralik, aga ei midagi võimatut,” hindas Flora juhendaja Arno Pijpers.

Et valmistumine oleks võimalikult ideaalne, sõitis Flora juba pühapäeval Austriasse. „Mul jäid FC Utrechti päevilt ühest sealsest keskusest ainult positiivsed mälestused. Kõik oli tõesti perfektne. Palusin Flora juhtkonnalt võimalust teha enne Sloveeniasse sõitu samas kohas kiirlaager. Olen tänulik, et seda meile võimaldati,” põhjendas Pijpers Eesti klubide jaoks üsna tavatut käiku. „Arvan, et see on õige viis nii tähtsaks mänguks valmistuda. Pealegi saame kohaneda Euroopa palava kliimaga.”

Flora on hiilgavas vormis: koduliigas on võidetud 15 viimast mängu, peale selle alistati nädalapäevade eest Rootsi tippmeeskond AIK. „Oleme poole aastaga astunud mitu sammu edasi. Nägin kohe, et neis noortes meestes leidub tahet ja kvaliteeti. See on palju parem mudel kui töötada vanemate ja juba väljakujunenud mängijatega. Aga mõistagi ei ole töö kaugeltki tehtud, saame muutuda veel palju paremaks,” rääkis teist ametiaega Floras veetev Pijpers.

Hollandlane meenutas hooaja alguse kohtumist meeskonna fännidega. „Üllatusin, kui kriitilised nad olid. Kohati jäi tunne, et meisse ei usutagi. Teame, et hooaeg on alles poolel maal ja me pole veel midagi saavutanud. Aga loodetavasti oleme vähemalt taastanud fännide usu, et selles noores meeskonnas peitub sisu.”

Tänasest heitlusest jääb kindlasti eemale paremkaitsja Gert Kams (Pijpers: „Võib-olla saame teda kasutada korduskohtumises.”), kuid usutavasti on tagasi rivis mängus AIK-ga kerge trauma saanud Martin Miller.

Kohtumine Sloveenias Celjes algab Eesti aja järgi kell 21.30. Delfi TV otseülekannet kommenteerib Joel-Rasmus Remmel.