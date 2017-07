TÄNA DELFI TV-s: Flora läheb Euroopa liigas sloveenlaste vastu ümber pöörama 0:2 kaotusseisu

FC Flora võõrustab täna Lilleküla staadionil UEFA Euroopa liiga 1. eelringi korduskohtumises Sloveenia klubi NK Domžalet, kellele nädal tagasi avamängus 0:2 alla jäädi.

Kohtumine algab kell 19 ning on otsepildis nähtav vaid Delfi TV-s!

Flora seisab silmitsi sama suure probleemiga nagu teisipäeval Tallinna FCI Meistrite liigas. Raskemaks teeb ülesande vaid see, et erinevalt Infonetist on "rohevalgetel" vastas hoopis võrdsem meeskond, kes avakohtumist selgelt domineeris.

Kohtumise avavärav sündis 79. minutil, mil täpne oli võõrustajate keskväljamees Jan Repas. Sloveenide teise värava lõi lisaminutitel vahetusmees Zan Zuzek.

Viimati pääses Flora eurosarjas esimesest ringist kaugemale 2006. aastal, kui suudeti alistada norralaste Oslo Lyn. Ainsaks edasipääsuks see Florale 23 eurohooaja jooksul jäänud ongi. Hetkeseisuga ähvardab neid järjekordne krahh.