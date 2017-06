TÄNA DELFI TV-s | FC Levadia alustab Euroopa liiga seiklust Pärnus iirlaste vastu

Eelmisel aastal Premium liigas teise koha saanud FC Levadia alustab tänavust Euroopa liiga teekonda täna õhtul Pärnu Rannastaadionil, kus võetakse vastu Iirimaa karikavõitja Cork City.

Vastane on esmapilgul hirmuäratav: Iirimaa liiga tabelis ilutseb 19 mänguga koguni 18 võitu ja üks viik ning väravate vahe 54:10. Mullu läbiti Euroopa liigas kaks ringi, kuni kaotati Belgia tipule Genkile. Suurim väravakütt Sean Maguire müüdi äsja Inglismaa esiliigaklubile Prestonile, kuid mängus Levadiaga teeb ta veel Corki ridades kaasa.

„Jah, loos ei olnud meile soodne, aga oleme tugevaid vastaseid ennegi näinud ja nendega ka hakkama saanud. Püüame seekordki rohu leida,” tõdes Levadia pealik Igor Prins, nimetades Corki kiireks, mobiilseks ja jõuliseks meeskonnaks. „Mõtlen rohkem meie endi kui vastaste tegemistele.”

"Mõistagi oleme Levadia kohta oma kodutöö ära teinud. Nad on liigas teisel kohal ja neil on neli-viis väga tugevat mängijat," sõnas mängu eel iirlaste peatreener John Caulfield. "[Joao] Morelli, Middlesbrough'st laenul olev brasiillane, on nende mängujuht. Nende kapten, kesktormaja [Rimo] Hunt on Eesti koondislane ja lööb palju väravaid. Nad on rünnakul kiired, väga sirgjoonelise stiiliga ja viivad palli tihti karistusalasse. Paremäär [Pavel] Marin on samuti Eesti koondises. Nad löövad palju väravaid - 17 liigamängus 48 tükki - ja nad pole tänavu veel kordagi kaotanud."

"Minu meelest on nad selline meeskond, kes oleks meie liigas esinelikus. Siinsete tippmängude intensiivsus on meie liiga omaga väga sarnane."

Samas tõdes Caulfield, et nemadki on heas hoos. "Meie vaatevinklist oleme suurepärases vormis. Meil oli fenomenaalne hooaja esimene pool ja oleme ka teist poolt hästi alustanud. Tunneme, et kui suudame oma hoogu jätkata, võime ka siit hea tulemuse kaasa võtta. Tahaksime kindlasti võõrsil värava lüüa, sest Euroopas on see ülioluline."

Kohtumine toimub Pärnu Rannastaadionil, sest Levadia tavapärane koduplats Kadriorus on sel nädalavahetusel kergejõustiku päralt.

Mäng Pärnus algab täna õhtul kell 18.30. Delfi TV otseülekannet kommenteerivad Andres Vaher ja Marko Lelov.