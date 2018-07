TÄNA DELFI TV-s | FC Flora üritab taas uskumatust euroneedusest üle saada

Eesti jalgpalliklubide eurohooaja avab tänavu valitsev meister FC Flora, kes läheb täna õhtul kell 18.30 A. Le Coq Arenal Meistrite liiga esimese eelringi avakohtumises vastamisi Iisraeli tšempioni Beer-Sheva Hapoeliga.

Eesti jalgpallisõbrad on ilmselt juba ammuilma kursis, et FC Flora ja eurosarjad ei ole kunagi kõige suuremad sõbrad olnud. Flora on alates 1994. aasta suvest eurosarjades osalenud 23 hooajal ning selle aja jooksul on vaid ühe korra (!) suudetud vastane kahe mängu kokkuvõttes alistada. See juhtus 2006. aastal, kui UEFA karika esimeses eelringis tehti norralaste Oslo Lyniga võõrsil 1:1 viik ja kodus 0:0 viik - võõrsil löödud väravate reegel viis Flora toona edasi.

Kokku on Euroopas mängitud 48 kohtumist, millest on võidetud vaid kuus, viigistatud 12 ning kaotatud lausa 30. Võrdluseks: näiteks Flora suur rivaal FC Levadia on Euroopas osalenud 19 hooajal ning esimese vastase alistanud kümnel korral, Nõmme Kaljul on vaid kaheksa eurohooajaga ette näidata viis avaringist edemist.

Flora on Euroopas viimasel ajal suutnud hästi pallida ainult kodus: viimasest 12 kodus peetud eurolahingust on saadud kaks võitu ja kuus viiki. Mõlemad võidud tulid lähiaastatel: 2015. aastal alistati 1:0 makedoonlaste Rabotnicki, 2016. aastal skooriga 2:1 Gibraltari klubi Lincoln Red Imps, kellele hiljem häbiväärselt võõrsil 0:2 kaotati.