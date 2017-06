Täna algasid 27 Eestimaa paigas jalgpalliliidu suvelaagrid

Täna algasid 27 eri paigas üle Eestimaa jalgpalliliidu (EJL) ja Rimi suvelaagrid. Viiepäevasest laagrist võtab osa 850 last.

Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt valitud ning koolitatud noortetreenerid, et tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga. Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel toimub laager kellaaegadel 9.30-17. Laagri viimane päev, reede, algab samuti kell 9.30 ning lõpeb kell 13, kõik osalejad saavad EJL ja suvelaagrite toetajate poolt välja pandud meened. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti tavaliselt kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal.

Tänane päev algas mitmes Eestimaa paigas pigem vihmase ilmaga. „Kuigi jalgpalli mängitakse igasuguse ilmaga, siis oleme korraldustiimiga leidnud lahenduse, et liigselt vihmasel päeval saame tegevused viia ka katuse alla,“ ütles suvelaagrite projektijuht Martti Pukk.

Kõikidel osalejatel avaneb võimalus külastada rahvusstaadionit. „Sel aastal oleme otsustanud korraldada ekskursioonipäeva nii kolmapäeval kui ka neljapäeval. Ehitustööd A. Le Coq Arenal on seadnud oma piirid ning seetõttu oli grupi kaheks jaotamine mõistlik,“ täpsustas Pukk.

Suvelaagrid toimuvad taas augustis (7.-11.08), mil toimuvad laagrid 23 kohas üle Eesti. „Mõned üksikud laagrid on välja müüdud, kuid enamus paikadesse saab veel oma lapse kirja panna,“ ütles Pukk. Täpsema info suvelaagrite kohta leiab jalgpalliliidu koduleheküljelt.