Tammekat tabas hoop: poolkaitsja siirdub Norrasse

Tänavu talvel üleminekuakna viimasel päeval Tartu JK Tammekaga liitunud Eino Puri siirdub hooaja teiseks pooleks mängima Norra II liigasse. Viiel korral Eesti rahvuskoondist esindanud Puri uueks koduklubiks saab Nybergsund, kelle rivistusse kuulub ka Kaimar Saag, kirjutab Tammeka oma kodulehel.

“Olen siirdumas Norra teise liigasse Nybergsund IL-Trysil klubisse. Suvise puhkuse ajal oli mul võimalus meeskonnaga nädal aega treenida. Klubi ja koht meeldisid ning otsustasin minna. Ülemineku põhjuseks on soov lihtsalt proovida midagi muud võrreldes Premium liigaga, kus olen veetnud kogu oma senise karjääri ehk 12 hooaega,” räägib Eino Puri oma uuest koduklubist.

“Tammekaga jäin ma väga rahule! Klubi on väga professionaalne just suhtumise ja tegevuse poolest vaatamata sellele, et ei olda veel täisprofid. Tingimused treenimiseks on väga head. Treenerid on väga põhjalikud ja analüüsivad, nii nagu tänapäeva jalgpallis peab olema – kogu tegevus on neil läbimõeldud. Kogu klubi kollektiiv on töökas ja väga tubli,” kiidab Puri Tammekat. “Lisaks soovin tänada Tammeka toetajaid hääleka kaasaelamise eest nii Premium liiga mängudel kui ka karikafinaalis A. Le Coq Arenal – see jääb kauaks meelde!”

Eino osales tänavu Tammeka ridades 20 Premium liiga mängus ja lõi ühe värava.

Loe uudist täispikkuses Tartu Tammeka kodulehelt!