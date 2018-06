Tammeka ründaja Tristan Koskor sai Reimilt esimese koondisekutse

Martin Reim saatis 9. juuni maavõistlusmänguks Marokoga koondisekutse 23 mängijale, nende seas ka esimest korda Tartu Tammeka ründajale, sel meistriliiga hooajal juba 12 väravat löönud Tristan Koskorile.

Koskor on üks kahest mängijast, kellel selles nimekirjas veel koondisemängu kirjas pole. Teine võimalik debütant on FC Flora kaitsja Märten Kuusk, kelle Reim on koondise kogunemisele varemgi kutsunud.

FIFA edetabelis 42. kohal olev Maroko kohtus 31. mail Ukrainaga, kellega tehti väravateta viik. Eile õhtul alistati 0:1 kaotusseisust 2:1 Slovakkia koondis. Pärast maavõistlust Eestiga ootab Marokot MM-finaalturniir, kus ollakse ühes alagrupis Iraani, Portugali ja Hispaaniaga.

Eesti koondis mänguks Marokoga:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoki JK (FIN) 38/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasa PS (FIN) 11/0

Sergei Lepmets (05.04.1987) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – Tallinna FCI Levadia 113/4

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 50/2

Karol Mets (16.05.1993) – NAC Breda (NED) 48/0

Artur Pikk (05.03.1993) – MFK Ružomberok (SVK) 25/1

Markus Jürgenson (09.09.1987) – Tallinna FCI Levadia 10/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 9/0

Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC 7/0

Vladimir Avilov (10.03.1995) – Nõmme Kalju FC 2/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Tallinna FC Flora 0/0