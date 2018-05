Tallinnas toimuva UEFA Superkarika piletimüük algab juuni alguses

15. augustil Tallinnas toimuvas jalgpalli UEFA Superkarika mängus kohtuvad Meistrite liiga võitja Real Madrid ja Euroopa liiga võitja Atlético Madrid. Piletimüük algab 5. juuni õhtul UEFA kodulehel.

Piletimüük avatakse 5. juuni õhtul UEFA kodulehel, kus kõigil huvilistel on võimalik oma ostusoov registreerida. Registreerimine kestab 26. juuni keskpäevani, piletiostu soovi puhul ei ole oluline registreerimisjärjekord. Üks inimene saab taotleda kuni 4 piletit.

Kui registreerimisperiood lõpeb, toimub kõigi soovijate vahel loos, misjärel võtab UEFA ühendust väljavalitud inimestega, kellel avaneb võimalus pilet osta. Sarnaselt toimub piletite ostmine kõigil UEFA klubijalgpalli finaalvõistlustel, samuti EM- ja MM-finaalturniiridel.

Piletimüügiga seotud detailid kuulutatakse välja ja piletimüük avatakse 5. juunil kell 18 Tallinnas toimuval pressikonverentsil.

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei rõhutas, et nõudlus Superkarika piletite järele on väga suur: „Varasema kogemuse ja viimaste kuude kontaktide põhjal võin öelda, et huvi piletite vastu on väga suur nii rahvusvaheliselt kui ka Eestis. Eelmisel aastal oli UEFA Superkarikale rohkem kui 130 000 piletisoovi, mis tähendab paratamatult, et paljud soovijad ei saa kahjuks pääset mängule. Sellele vaatamata julgustan inimesi ennast alates 5. juunist registreerima.”