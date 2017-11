Tallinna Kalevi peatreeneriks saab Argo Arbeiter

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel kõrgliigasse koha saanud JK Tallinna Kalevit asub peatreenerina juhendama Argo Arbeiter.

Klubi spordidirektor Joel Lindpere: „Meil on väga hea meel, et Argo on nõus meie noort meeskonda juhendama järgnevatel hooaegadel. Teame tema ambitsioone treenerina ning austame väga tema tööd. Usun, et Argo on meie klubi arenguks just õige inimene. Uuel hooajal saab tema roll olema väga tähtis. Tahame, et meie noored teeksid jalgpalliliste teadmiste ja arengu mõttes uue sammu. Uus hooaeg saab olema Kalevi jaoks väga huvitav ning esmane eesmärk on liigasse püsima jääda.“

Abitreeneritena alustavad detsembris tööd Liivo Leetma ja Daniel Meijel, vahendab klubi koduleht. Väravavahtide treenerina jätkab Mattias Traublum ning füsioterapeudina Raiko Karpov. Esinduse üldfüüsilise valmisoleku eest hoolitseb uuel hooajal Kristjan Vomm.

43-aastane Argo Arbeiter on varasemalt lühikest aega olnud ka FC Flora peatreener.