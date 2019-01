Tallinna Kalevi jalgpallur siirdub Hispaania neljandasse liigasse

Kuigi Jakovlev registreeritakse Saguntino duublisse, hakkab ta kaasa lööma põhimeeskonnaga, kirjutab Soccernet.ee. Saguntino paikneb 18 vooru järel oma tsoonis kolmandal kohal, jäädes liidrist vaid kahe punkti kaugusele.

"Mõeldes mängija arengule ning tema soovile, leidsime, et las Vanja saab kogemuse võrra rikkamaks," rääkis Kalevi spordidirektor Joel Lindpere klubi kodulehele. "Ma usun, et see keskkond sobib tema mängijaomadustega. Hispaania jalgpallis ei loe kasv, vaid kiirus ja tehnika. Edu talle ja kindlasti jälgime teda ning hoiame talle pöialt!"