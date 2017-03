Sinisärgid said kätte selle, mida platsile taotlema mindi: kaotust välditi, viigipunktiga ollakse rahul.

Küprose peatreener Christakis Christoforou tunnistas enne laupäeval Küprosel toimunud MM-valikmängu ausalt, et nende jaoks on tegemist valiksarja kõige olulisema kohtumisega, sest Eesti on selles tsüklis saareriigi suurim konkurent. Eesti koondise peatreener Martin Reim proovis küll oma mängueelsetes ütlustes matši tähtsust pisendada, kuid treeneri reedene kramplik ja salatsev olek reetis: nii tema enda kui ka kogu koondise jaoks oli tegemist meeletult määrava 90 minutiga.