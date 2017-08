TÄISPIKKUSES | Suurepärane! Pärnu JK alistas Meistrite liiga alagrupiturniiri lõpetuseks lätlannad

Pärnu JK naiskond pidas täna viimase mängu Meistrite liiga alagrupiturniiril, kui kodumurul alistati Riia Jalgpallikool 2:0.

Pärnu pani oma paremuse maksma matši lõppfaasis - 71. minutil tegi skoori Kairi Himanen, kaks minutit hiljem Kristina Bannikova.

Valitsev Eesti meister oli eelnevalt näidanud küll südikaid esitusi, kuid pidi siiski leppima kahe kaotusega. Kui möödunud teisipäeval jäädi 0:2 alla Belgia meistrile Standard de Liege'ile, siis reedel alistuti 1:2 Amsterdami Ajaxile, kelle ridades tegid kaasa ka mitmed Euroopa meistrid. Lätlannad on samadele vastastele alistunud oluliselt kindlamalt - Liege'ile skooriga 0:8 ja Ajaxile numbritega 0:6.

Riia Jalgpallikool ei olnud Pärnu jaoks aga võõras vastane. Sarnaselt Eesti klubile on Riia naiskond oma riigi meister ning püsinud sel hooajal võitmatuna. Võistkonnad on varasemalt omavahel mänginud erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, kus võite on saanud mõlemad pooled. Viimati mindi vastamisi Leedus Amber Cupil, kus Pärnu pidi tunnistama vastaste paremust. Septembris kohtutakse Lätis ka Balti liiga raames. Riia naiskonna laeks Meistrite liigas on seni jäänud alagrupiturniiril osalemine.

Pärnu JK mängude ajakava:

Teisipäev, 22.08 kl 20:00 vs Standard de Liege 0:2

Reede, 25.08 kl 18:00 vs Amsterdami Ajax 1:2

Esmaspäev, 28.08 kl 18:00 vs Riia Jalgpallikool 2:0