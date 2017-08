TÄISPIKKUSES | Pärnu JK alustas koduplatsil ajaloolist Meistrite liiga kaotusega

Pärnu JK naiskond alustas jalgpalli Meistrite liigat kahjuks 2:0 kaotusega Standard de Liege vastu. Väärib ka mainimist, et kunagi varem pole säärane turniir Eesti pinnal aset leidnud.

Loos Eesti meistrile üleliia ei halastanud - 22.-28. augustini tuleb Jüri Saare hoolealustel järjepanu vastamisi minna Belgia, Hollandi ja Läti tšempionitega.

Täpsemalt väisavad Eestit Standard de Liege’i naiskond, kes loositi pärnakate vastasteks esimesest tugevusgrupist, Amsterdami Ajax, kes kuulus teise tugevusgruppi ja Riia Jalgpallikool, kes asus madalaimas grupis. Eesti meister oli loosimisel kolmandas tugevusgrupis. Igast valikgrupist pääseb edasi parim naiskond ning lisaks kümne grupi peale parim teise koha saavutanud klubi.

Standard de Liege’i naiskonna näol on tegemist mitmekordse Belgia meistriga, olles selle tiitli võitnud 20 korral. Aastatel 2012-2015 mängiti Belgia ja Hollandi klubide ühisliigas, kus suudeti kahel korral saavutada üldarvestuses teine koht ja olla parim Belgia klubi ning 2015. aastal võeti ka liigavõit. Belgia klubi parimaks saavutuseks Meistrite liigas on sarnaselt Pärnule seni olnud 32 parema naiskonna hulka jõudmine.

Amsterdami Ajax on valitsev Hollandi meister ning karikavõitja, kelle koosseisu kuuluvad ka mitmed mängijad, kes juuli lõpus krooniti Hollandi koosseisus Euroopa meistriteks. Nendeks olid kaitsjad Liza van der Most ja Stephanie van der Gragt, poolkaitsjad Desiree van Lunteren ja Kelly Zeeman ning ründaja Sisca Folkertsma. Ajaxi jaoks on tegemist debüüdiga Meistrite liiga alagrupiturniiril.

Riia Jalgpallikool ei ole Pärnu jaoks võõras vastane. Sarnaselt Eesti klubile on Riia naiskond oma riigi meister ning püsinud sel hooajal võitmatuna. Võistkonnad on varasemalt omavahel mänginud erinevatel rahvusvahelistel turniiridel, kus võite on saanud mõlemad pooled. Viimati mindi vastamisi Leedus Amber Cupil, kus Pärnu pidi tunnistama vastaste paremust. Septembris kohtutakse Lätis ka Balti liiga raames. Riia naiskonna laeks Meistrite liigas on seni jäänud alagrupiturniiril osalemine.

Delfi TV kannab kõiki Pärnu mänge üle otsepildis, kommentaatoriteks Rasmus Voolaid ja naistekoondise peatreener Indrek Zelinski.

Pärnu JK mängude ajakava:

Teisipäev, 22.08 kl 20:00 vs Standard de Liege

Reede, 25.08 kl 18:00 vs Amsterdami Ajax

Esmaspäev, 28.08 kl 18:00 vs Riia Jalgpallikool (kõik mängud toimuvad Pärnu Rannastaadionil)