Tähtsal penaltil eksinud Voskoboinikov: võtan kaotuse eest vastutuse täielikult enda peale, nüüd ei saa kaks ööd magada

Eesti jalgpalli Premium liiga seitsmenda vooru keskses mängus sai juba hooaja neljanda kaotuse kirja tiitlikaitsja FCI Tallinn, kes jäi koduplatsil tulemusega 0:1 alla FC Florale.

Infonetlastel oli sealjuures teisel poolajal suurepärane võimalus viigistamiseks, kuid ründaja Vladimir Voskoboinikovi penalti suutis florakate puurilukk Mait Toom tõrjuda.

"Mis täna valesti läks? Penalti jäi realiseerimata. Võtan vastutuse kaotuse eest enda peale, täielikult," nentis Voskoboinikov resoluutselt.

"Kui oleks penalti ära löönud, oleks hoopis teine mäng tulnud. Olen sada protsenti kindel, et oleksime olnud sel juhul võimelised selle mängu ka võitma. Kaks ööd ei saa nüüd kindlasti magada. Eksisin kõige otsustavamal hetkel, vedasin meeskonda alt."

Kuigi FCI ründaja löök oli küllaltki nõrk ning suhteliselt värava keskele, kinnitas mees ise, et tahtiski palli niimoodi teele saata. "Mõtlesin, et Mait hüppab teisele poole. Nii ta läks. Ma ei ole esimene ja ei ole viimane, kes penaltil eksib... Kahju. Lihtsalt on kahju."

Tiitlikaitsjate jaoks on Premium liiga avaring täiesti untsu läinud: seitsmest mängust ollakse juba neli tükki kaotanud, sealhulgas on alla jäädud kõigile teistele "suure neliku" klubidele - lisaks Florale ka Nõmme Kaljule ja FC Levadiale.

"Kõik need mängud on olnud sellised, et ei saaks öelda, et me oleksime platsil nõrgemad kui nemad. Aga lihtsalt... just nagu on meil ja ei ole ka. Ma ei teagi, millega see asi seotud on, suhtumise või õnnega või... Lihtsalt tuleb ennast lõppude lõpuks kokku võtta. Mul ei ole sõnu."

Infonet sai kogu eelmise võiduka hooaja peale kokku neli kaotust, nüüd on sama saldo kogunenud juba esimese seitsme kohtumisega. Kas sellise alguse järel saab üldse enam tiitli kaitsmisest mõelda? "Elu läheb edasi, meistriliiga läheb edasi. Vaatame, mis saab sügisel, aga praegune olukord ei ole kindlasti selline, nagu me tahtsime," möönis 34-aastane kogenud tormaja.