Taas põhimeheks kerkinud Aksalu: peatreener pani lihtsalt mind uuesti mängu

Aksalu rääkis tänasel koondise kogunemisel, et tema pingile kukutamine oli ootamatu ja samamoodi oli ootamatu ka tema uuesti algkoosseisu kerkimine. Seejuures tõusis ta põhikoosseisu, kui SJK oli eelmises matšis teeninud 1:0 võidu.

“Jah ja ei,“ sõnas Aksalu küsimuse kohta, kas säärased muudatused on olnud üllatuslikud.

“Peatreener lihtsalt pani mind mängu. Ei ole eraldi temaga rääkinud. Kui mind pandi mängu, siis ei räägitud midagi. Tegin vahepeal oma tööd edasi. Tegin nii hästi nagu oskasin. Suhtlus ju midagi ei aita. Vaevalt ükski mängija soovib, et treener ütleks, et pani teise mehe mängu kuna too on parem. Need mehed, kes meeskonda parasjagu aidata ei saa, siis nemad on pingil. Neid asju ei pea selgitama,“ lahkas Aksalu enda olukorda Soomes.

“Antud hetkel arvati klubis nii, et parim on teha just niimoodi. Vahepealse ajaga ei ole minu olukorra osas midagi muutunud,“ lisas Aksalu, et pingile langemisest ei maksa suurt numbrit teha.

“See kõik on tavaline praktika. Ma ei mängi esimest aastat jalgpalli. Selliseid asju on varem juhtunud. Loodetavasti mängin veel aastaid jalgpalli ja selliseid olukordi tuleb veel,“ sõnas Aksalu.