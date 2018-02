Suurepärane! Mattias Käit siirdub laenulepingu alusel Šotimaa kõrgliigasse ning hakkab korralikul tasemel mängupraktikat saama

Eesti jalgpallikoondise võtmemängija Mattias Käidi jaoks oli eilne päev karjääris märgiline: nimelt saadeti ta üleminekuakna viimase päeva viimastel tundidel laenulepingu alusel Šotimaa kõrgliigameeskonna Ross County ridadesse.

19-aastane Käit kuulus seni Fulhami U23 meeskonda ning kuigi ta treenis koos esindusmeeskonnaga ning pääses korra nende eest Inglismaa esiliigas pingilegi, ei leidnud Premier League'i pääsme eest võitlev meeskond talle meeste konkurentsis piisavalt mänguaega ning soovis ka ise Käidi mõnda teise meeskonda laenule saata.

Kui esialgu arvati, et Fulham võib Käidi saata mõnda Inglismaa madalamasse liigasse, siis üleminekuakna viimasel päeval sai selgeks, et Käidi kosilane tuleb hoopis Šoti kõrgliigast - selleks on Ross County.

"Mattias on andekas noor mängija, kes on juba ka Eesti A-koondislane. Olen väga rahul, et saime ta meie klubisse tuua ja tahaksin Fulhami tänada, et nad sellel tehingul teoks võimaldasid saada," sõnas Ross County peatreener Owen Coyle.

12 meeskonna seas hoiab Ross County hetkel Šoti liigas viimast kohta. Järgmise liigamängu peavad nad juba eelseisval laupäeval võõrsil Dundee vastu.