Supermängu teinud Meerits: tõrjeid ei jõudnud ma kokku lugeda!

Soome jalgpalli kõrgliigas Vaasan Palloseura eest koguni 19 tõrjet teinud ning sellega tiimi Soome jalgpalli suurjõu HJK vastu üllatusliku 2:1 võiduni tassinud Marko Meerits oma panust suures mängus üle hinnata ei soovi.

Kogu mängu kõvasti surunud HJK tegi Meeritsa väravale kokku 33 pealelööki, millest raamide vahele lendasid 20 - kuid väravavõrgus maandus üksainus, sest Eesti koondise puurilukk tegi postide vahel vägeva esituse.

"Tõrjeid ma ei jõudnud kokku lugeda," naeris Meerits. "Kogu meeskond võitles täna väga kõvasti. Muidugi see on suur võit ja arvestades seda, kuidas see tuli, teeb see asja veel erilisemaks. Me ise usume endasse alati ja teame, et oleme suutelised hästi mängima."

Kas tegu oli mehe karjääri parima mänguga? "Ma ei oskagi nii öelda, kas just üks elu parimaid - eks selliseid häid mänge ole varem ka olnud. Aga emotsionaalselt oli see kindlasti üks vägevamaid võite, kui arvestada kogu seda suurt tööd, mis me väljakul tegime ja oleme hooaja alguses teinud."

VPS asub Soome kõrgliiga tabelis kuuest mängust saadud kaheksa punktiga viiendal kohal.