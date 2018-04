Stardist said paremini minema Levadia ja Kalju

Kuigi esimene mänguvoor lükati edasi ja kõik tiimid pole üksteist veel näinud, saab suures plaanis juba esimesi järeldusi teha. Märgiline oli möödunud laupäeval Sportland Arenal peetud FCI Levadia ja FC Flora Tallinna derbi, mille Levadia võitis pärast võitluslikku lahingut 2 : 1. Levadiale tõid tabelisse kolm silma Nikita Andrejevi ja bosnialase Muamer Svraka väravad. Sealjuures andis otsustavale tabamusele suurepärase väravasöödu Markus Jürgenson, kes poolteist aastat tagasi Florast sisuliselt välja praagiti. 30-aastane äärekaitsja ei hakanud pärast kohtumist endiste kaaslaste haavadele soola raputama. „Kõige rohkem on hea meel kolme punkti üle,” jäi Jürgenson tagasihoidlikuks ega tähtsustanud üle ka neljapunktilist edu tabelis. „Ei usu, et Flora on meist ja Kaljust nõrgem. Meiegi vastu mängisid nad ju korralikult, kusjuures ilma mitme põhimeheta.”