Soome peatreener enne mängu Eesti jalgpallikoondisega: avame selle mänguga uue projekti

Eesti jalgpallikoondis kohtub 9. novembril võõrsil Soomega. Võõrustajad lubavad eestlastele anda kõva lahingu ning matši nähakse uue tsükli algusena.

“Väga oluline mäng meile enne järgmist sihti ehk Rahvuste liigat. Rahvusvahelisi mängupäevi palju pole, sestap on kahju, et me ei saa parimas koosseisus Eestile vastu minna. Tegu pole lihtsalt ühe maavõistlusega, vaid avame sellega uue, Rahvuste liiga projekti ja Eesti on hea mõõdik, et näha, kus oleme,“ sõnas Soome koondise peatreener Markku Kanervan kohalikule meediale.

“Edetabelis oleme Eestiga lähestikku ja tegu on tugeva vastasega. Eesmärk on saada kirja hea tulemus kvaliteetse meeskonna vastu,“ lisas ta.

Soome koondise koosseis:

Väravavahid

Lukas Hradecky (24.11.1989) – Eintracht Frankfurt (GER) 41/0

Jesse Joronen (21.03.1993) – AC Horsens (DEN) 2/0

Anssi Jaakkola (13.03.1987) – Reading FC (ENG) 2/0

Kaitsjad

Albin Granlund (01.09.1989) – IFK Mariehamn 4/0

Niklas Moisander (29.09.1985) – Werder Bremen (GER) 61/2

Juhani Ojala (19.06.1989) – BK Häcken (SWE) 22/1

Joona Toivio (10.03.1988) – Molde FK (NOR) 41/2

Sauli Väisänen (05.06.1994) – SPAL (ITA) 9/0

Juha Pirinen (22.10.1991) – HJK 6/0

Paulus Arajuuri (15.06.1988) – Brøndby IF (DEN) 26/3

Poolkaitsjad

Rasmus Schüller (18.06.1991) – HJK 25/0

Thomas Lam (18.12.1993) – FC Twente (NED) 15/0

Glen Kamara (28.10.1995) – Dundee FC (SCO) 0/0

Robin Lod (17.04.1993) – Panathinaikos FC (GRE) 18/1

Kasper Hämäläinen (08.08.1986) – Legia Warszawa (POL) 61/8

Simon Skrabb (19.01.1995) – IFK Norrköping (SWE) 5/0

Fredrik Jensen (09.09.1997) – FC Twente (NED) 4/1

Ründajad

Joel Pohjanpalo (13.09.1994) – Bayer 04 Leverkusen (GER) 28/6

Teemu Pukki (29.03.1990) – Brøndby IF (DEN) 61/10

Jasse Tuominen (12.11.1995) – FK Bate Borisov (BLR) 3/0

Pyry Soiri (22.09.1994) – FC Shaktyor Soligorsk (BLR) 2/1