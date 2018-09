Soome meenutab tänase jalgpallilahingu eel, kuidas Ats Purje neid alandas

Nagu soomlased Iltalehti veergudel nüüd meenutavad, siis tegemist oli Soome koondise jaoks paraja alandusega.

“Meid vapustas see, et olime nii kehvad,“ sõnas soomlaste peatreener Mixu Paatelainen toona. “Nüüd oleme jõudnud päris põhja.“

Tänase kohtumise eel ongi Paatelaineni toonased sõnad uuesti ära trükitud. Eriti valusalt meenutatakse väravat, mille Purje lõi sisuliselt nullnurgast.

Purje meenutas nüüd värskes intervjuus Soome ajalahele, et see oli tema üks elu parimaid mänge. “See oli eriline kohtumine. Sel õhtul oli õnn minu poolel,“ rääkis ta.

“Turu staadion on Purjele tuttav. Ta võitis kivikõvas Turu Interis 2008. aastal Soome meistritiitli,“ kirjutas Iltalehti.

Tänase mängu eel tundis Purje kahetsust, et Eesti jäi laupäeval 0:1 Kreekale alla. “Mul ei ole karjääri enam nii palju järel, et võiksin rahuluda ainult turniiridel osalemisega. Tahan siit alagrupist edasi saada. Ma ei tea, kas see on realistlik või mitte, kuid meil on suured lootused,“ teatas Purje, kelle sõnul on kahjuks Eesti koondises praegu liiga palju mehi, kes on pidanud rahvusesinduses juba üle 100 matši. “See näitab, et praegune tase ei ole hea. Uusi noori ei tule peale,“ sõnas ta.

Soome ja Eesti kohtumine algab täna Turus kell 21.45.