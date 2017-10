Soome liigas lõi üks Eesti koondislane teisele värava

Soome jalgpalli kõrgliigas peeti täna mitu mängu, kus osalisteks olid eestlaste koduklubid. Eriliseks etenduseks kujunes Sergei Mošnikovi ja Marek Kaljumäe tööandja PS Kemi kohtumine Mihkel Aksalu leivaisa SJK-ga, mis lõppes 3:3 viigiga.

Selles matšis sai jala valgeks ka Mošnikov, kes realiseeris 50. minutil Aksalu võrku penalti ning viis omad 2:1 juhtima. Lisaks väravale sai mees kirja ka kollase kaardi ning vahetati kohtumise lõppfaasis puhkama.

Marko Meeritsa ja Markus Jürgensoni tööandja VPS sai Rovaniemilt kuiva 0:3 kaotuse, kusjuures Meerits vaatas kohtumist pingilt ning Jürgenson sekkus vahetusest. Põhirivistuses alustas aga Ats Purje, kelle koduklubi KuPS sai Tampere Ilveselt 0:1 kaotuse.

31 vooru järel on eestlaste klubidest kõrgeimal kohal just nimelt Purje ja KuPS, kes jagavad võrdsete punktidega sellesama Ilvesega teist-kolmandat kohta. Meistritiitli on juba kindlustanud HJK.