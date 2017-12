Soome klubi lubas Vaikla Norrasse üleminekutasuta, kuid loodab oma noosi hiljem kätte saada

2016. aastal Soome meistriks tulnud IFK Mariehamni direktor Peter Mattsson teatas, et Eesti koondise väravavaht Andreas Vaikla (20) lasti klubist minema üleminekutasu nõudmata.

Vaikla leping Mariehamniga pidi kestma veel kaks aastat, kuid eile sõlmis ta nii pika kontrahti Norra klubi Kristiansundiga. "Pole mõtet varjata, et asjad ei läinud nii, nagu IFK ja Andreas arvasid. Erinevatel põhjustel ei küündinud Andreas selle potentsiaalini, mida me temas nägime ja on selge, et ta soovib olla selge esinumber klubis, kus ta mängib," vahendab Soccernet Mattssoni antud intervjuud Mariehamni kodulehele.

Mariehamn ei saanud Vaikla eest Kristiansundilt üleminekutasu. Samas on mehe lepingus norrakatega klausel, mis tulevase ülemineku korral annab osa üleminekusummast soomlastele. "Muidugi oleksime Andrease parema meelega müünud suure summa eest mõnda klubisse, aga antud situatsioon on selline, et olukorda arvestades ei olnud mõtet üleminekutasu nõuda," vihjas Mattsson, et klubi ei suutnud ise enam täita Vaiklale mänguaja osas antud lubadust ja nii oldi valmis kompromissiks.