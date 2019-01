Soome jalgpallur keeldus eetilistel põhjustel Eesti vastu mängimisest

Riski sõnul ei lubanud tal südametunnistus Katari reisida, sest see riik kasutab teistest maadest pärit orjatööjõudu.

"Sain koondisekutse ning rääkisin seejärel tiimi liidri (Lennart Wangel) ja peatreeneriga (Markku Kanerva). Minu otsuse põhjus on puhtalt eetiline ja põhineb väärtushinnangutel, mida tahan järgida. Ma arvan, et see on oluline," selgitas HJK-s mängiv Riski Soome ajalehele Helsingin Sanomat.

"Nad said minust arust, kuid ei nõustunud minu seisukohaga. Mina olin aga juba otsuse teinud," lisas 20 korda rahvuskoondist esindanud Riski.