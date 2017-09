Sloveeniasse siirdunud Ilja Antonov: kui suudad end raskel perioodil motiveerida, siis see arendab sind kõige rohkem

Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Ilja Antonovi jaoks ei ole viimane aasta olnud kõige lihtsam: vahepeal langes ta sinisärkide rivistusest üldse välja ja pallis Austria esiliigas, kuid tema karjäär on nüüd võtnud taas kursi paremuse poole.

Antonov sai mänguaega kirja ka Eesti neljapäevases valikmatšis Kreekaga, kus ta sekkus Aleksandr Dmitrijevi asemele vahetusest viimaseks kümneks minutiks.

"Olen väga õnnelik, et sain Kreeka vastu need minutid, mis ma mängisin ja sain meeskonda mängu lõpus aidata. Koondisemängud on see, mille nimel me kõik klubide juures tööd teeme," sõnas Antonov.

24-aastase Antonov vahetas suvel Austria esiliigaklubi SV Horni särgi Sloveenia kõrgliigamansa Velenje Rudari oma vastu.

"Austria on juba minevik, aga seal oli ka palju kasulikke asju isiklikus plaanis. Psühholoogiliselt oli nii, et kui suudad ennast raskel perioodil motiveerida, siis see arendab sind rohkem ja rohkem," selgitas endine FC Puuma ja FC Levadia mängumees.

"Olen väga rahul, et sain võimaluse ennast seal proovile panna. Sloveenia liigas on kaks tippmeeskonda, kes saavad mängida tõeliste suurte vastu - Maribor ja Olimpija -, teised saavad üksteise vastu tugevaid kohtumisi. Lihtsaid mänge ei ole. Konkurents meeskonna sees on väga tugev ja see teeb ka mind paremaks."

Kahte liigat vaadates on vahe ka mängustiilis. "Kui võrrelda kahte liigat, siis Austrias oli mäng jõulisem ja rohkem oli võitlusi. Sloveenias on rohkem taktikalisi ja tehnilisi aspekte mängus."