Skandaal! Solvunud FCI Tallinn määras ajakirjanikele staadionikeelu

Eile õhtul Meistrite liiga esimeses eelringis Malta klubi Hiberniansi vastu halvasti mänginud ning kahe mängu kokkuvõttes lausa 0:3 hävinud FCI Tallinna juhtkond otsustas oma pettumuse välja elada ajakirjanike peal: sõna "impotentne" kasutamise eest määrati vutiportaalile Soccernet.ee staadionikeeld!

"Kaks ei jäänud kolmandata! Impotentne Infonet vajus murule" oli Soccernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaare pandud pealkiri eilse mängu ülevaatele, mis FCI klubi juhtkonna marru ajas.

"Kell on 00.05 ning minu postkasti potsatab e-kiri. Infonetilt. Nad kirjutavad: "Lugedes läbi teie avaldatud uudise meie mängu kohta, nägime pealkirjas otsest solvangut (impotentne) meie klubi, mängijate ja nende fännide kohta. Palume selle solvangu eest ametlikku vabandust ning selgitust, mis õigusega on meid niiviisi nimetatud," kirjutab Elissaar avalikus selgituses Soccernet.ee lehel.

Vastasel juhul oleme sunnitud peatama klubi ja meie mängijate igasuguse suhtluse Soccernetiga, rakendama staadionikeelu ja keelduma meie mängudega seotud akrediteeringute väljastamisest."

Täpselt kümme minutit hiljem saadan neile vastuse: "Tere! Impotentne tähendab eesti keeles võimetut. Antud juhul on viide ründetegevusele. Tegemist on täiesti tavalise omadussõnaga. Mingit solvangut mina siin ei näe ja vabandust pole ka millegi pärast paluda.

Ei tasu igas asjas tonti näha. Küll aga tasub taluda kriitikat."

00.32 saan vastuse: "Kahjuks peame sel juhul rakendama eelnevas kirjas mainitud meetmeid. Palume mitte püüda võtta intervjuusid meie mängijatelt, treeneritelt või klubi juhatuselt ning mitte külastada meie kodumänge.""

Kuna hommikuks ei olnud infonetlased meelt muutnud, tuligi Elissaar asjaga avalikult välja. "Mul on siiralt kahju, et asi sellised pöörded võttis. Mul on kahju, aga ma ei tunne end süüdi. Ei jalgpallurid ega klubid ei saa olla põhjendatud kriitika osas nii õrnakesed! Muidugi tõde ongi valus ja kellelegi ei meeldi, kui neist halvasti kirjutatakse, aga kui väljakul on ka mäng halb, siis on tegu ju pelgalt olukorra peegeldusega," lisab Soccernet.ee peatoimetaja.

Loe Elissaare selgitust täispikkuses siit!