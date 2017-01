Poola jalgpalliliigas imelist hooaega tegev Konstantin Vassiljev jätkab ülisuure tõenäosusega Bialystoki Jagiellonias, sõnas agentuuri Nesta Sport Groupi esindaja Andrei Stepanov.

„Huvi Kostja vastu leidub mitmelt poolt, aga Jagiellonia teeb kõik selleks, et ta jätkaks lepingu lõpuni nende juures. Sisuliselt ei olda valmis võimalike ostjatega üldse läbi rääkima või küsitakse täiesti ebareaalset hinda. Meie töö teeb see raskemaks, aga mõistagi on klubil selleks täielik õigus. Kohtume sel nädalal veelkord ja teame, et jalgpallis võib alati tulla ette ootamatusi, aga olen vähemalt 90% ulatuses kindel, et Kostja jätkab hooaja lõpuni Jagiellonias,“ sõnas Stepanov.

Kosilaste kohta ei soovinud ta täpsemalt midagi vihjata, lisades vaid: „Võin öelda niipalju: Jagiellonia presidendi Poola meedias avaldatavat juttu ei tasu liigselt lugeda ega uskuda. Ta kõneleb pigem oma ettekujutustest.“

Vassiljevi leping Jagielloniaga kehtib hooaja lõpuni. Seejärel saab ta vaba mängijana soovi korral klubi vahetada. „Kui jaanuaris klubivahetust ei toimu, peab Kostja Jagiellonias samamoodi edasi pingutama. Tänase seisuga ongi meie läbirääkimised suunatud pigem suvele,“ lausus Stepanov. Samas möönis ta, et ka Jagielloniaga on kõneldud lepingu pikendamisest, ent hetkel näib see ebatõenäoline tulevikustsenaarium.

Jagiellonia jagab 20 vooru järel Poola liigas esikohta. 18 kohtumises väljakul käinud Vassiljev on löönud 10 väravat ja andnud 9 tulemuslikku söötu, mis on liiga kindlalt parim näitaja.

Küll nentis Stepanov, et võimalik on Eesti meisterklubi Tallinna Infoneti pallurite Sergei Mošnikovi ja Matvei Igoneni siirdumine piiri taha. „Lähinädal võib tuua uudiseid, rohkem ma öelda ei saa,“ poetas endine Eesti koondislane.