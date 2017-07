Sillamäe uuel mängijal on Meistrite liiga alagrupiturniiri kogemus

Sillamäe Kalev täiendas oma meeskonda aastate eest Moskva CSKA-ga Meistrite liiga alagrupiturniiril mänginud poolkaitsja Semjon Fedotovi.

25-aastane Fedotov kuulus enne Sillamäele suundumist Venemaa tugevuselt kolmandas liigas Peterburi Dünamos, kirjutab Soccernet.

Kuid paar aastat tagasi pandi talle väga suured ootused. Moskva CSKA noortevõistkondades usaldati Fedotovile isegi kaptenipael ning 2011. aastal tegi ta ka Meistrite liiga debüüdi türklaste Trabzonspori vastu. Lisaks on mees korra saanud platsile ka Venemaa U21 koondise eest.

Ka Euroopa liiga alagrupiturniiril on ta saanud kirja mängu. 2010. aastal oli ta Praha Sparta vastu platsil lausa 90 minutit. Venemaa kõrgliigas on ta mänginud ainult kaks kohtumist. Viimasel neljal aastal on Fedotov mänginudkodumaa tugevuselt teises ja kolmandas liigas.

Karjääri alguses mängis ta peamiselt paremkaitsjana, kuid viimasel ajal on ta valdavalt tegutsenud kaitsva poolkaitsjana.