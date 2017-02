Sillamäe Kalevi jalgpalliklubi tõi klubisse kaks Venemaa pallurit, 33-aastase keskkaitsja Aleksei Jepifanovi ja 19-aastase ääremängija Mihhail Slaštšjovi.

Jepifanov on Sillamäe kodulehe kirjelduse kohaselt kogenud keskkaitsja, kes on Venemaa kõrgliigas kirja saanud ühe mängu. Viimased kolm aastat pallis ta Leedu meistriliigas. "Oleme veendunud, et Aleksei näitab end eeloleval hooajal oma parimast küljest ning toob Kalevi kaitsesse vajalikku tugevdust," seisab kodulehel.

Slaštšov on Peterburi Zeniidi noorteakadeemia kasvandik, kes esimest korda käis end Sillamäel näitamas mullu sügisel. Treenerid jälgisid teda tähelepanelikult veel aastalõputurniiril ja taliturniiril. "Tulemus on siin - Kalevil on nüüd hea ääremängija, kes võib mängida nii kaitses kui ka poolkaitses," lisatakse tema kohta.

"Vaatame hetkel veel paari välismägijat, aga nende tiimi jäämise otsust pole veel langetatud."