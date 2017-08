Sillamäe Kalev purustas Pärnu Vapruse 9:0

Eesti jalgpalli meistriliiga 23. vooru mängus purustas Sillamäe Kalev koduväljakul tabeli punase laterna Pärnu Vapruse 9:0.

93 pealtvaataja ees avas skoori 19. minutil penaltist Aleksandr Savin, kes lõi kokku kaks väravat. Kübaratrikiga sai hakkama Aleksandr Volkov, kaks tabamust kirjutati ka Roman Grogorevski arvele. Ühe värava lisasid Oleksandr Suhharov ja Denis Vnukov.

Kell 19, mil Tallinnasse peaks jõudma saartel juba möllav äikesetorm, kohtuvad Hiiu staadionil Nõmme Kalju ja Tartu Tammeka.

Sillamäe jätkab tabelis 25 punktiga kuuendal kohal, Pärnu on 8 silmaga viimane. Kaljul on vaja vähemalt punkti, et mööduda eile Infonetile kaotanud FC Levadiast ja võtta sisse teine koht.