Sillamäe Kalev puhastas ridu: Aidara ja Kalonas visati klubist välja, Ratnikov ja Vnukov kupatati duublisse

Sillamäe Kalevi jalgpalliklubi vallandas eelmisel nädalal meeskonnast leegionärid Kassim Aidar ja Mindaugas Kalonase. Halva mängu eest jäid karistuseks viimase vooru mängu koosseisust välja Daniil Ratnikov ja Deniss Vnukov.

"Neid on karistatud halva mängu eest Narvas," ütles 76-aastane treener Vadim Dobiža Põhjarannikule. Dobiža võttis meeskonna juhtimise üle aprillis vallandatud Agimantas Briaunyselt.

Dobiža kupatas mõlemad mehed duubelmeeskonda, kus nad aga pühapäeval toimunud kohtumises tema sõnul end märkimisväärselt ei rehabiliteerinud.

2012. aasta hooajal Sillamäe Kalevi edukaimaks väravalööjaks olnud Prantsusmaa passiga Aidara kohta oli Dobiža veelgi napisõnalisem. “Ta on meeskonnast kõrvaldatud,” sõnas treener, lisades vaid, et tema teenetest loobumine on klubisisene küsimus.

Dobiža sõnul läksid Kalevi teed lahku ka endise Leedu koondise poolkaitsja Mindaugas Kalonasega, keda palgates lootis meeskond oluliselt tugevdada oma keskvälja. “Paraku ei olnud ta siia jõudes sugugi hooajaks valmis ega näidanud loodetud taset. Lisaks tekkisid tal ka distsipliiniprobleemid,” märkis ta leedulase kohta, kes viimati oli Sillamäe eest platsil 21. aprillil kohtumises Paide linnameeskonnaga.

Sillamäe on Premium liigas 10-st mängust teeninud vaid 6 punkti ning asub tabelis eelviimasel ehk üheksandal positsioonil.