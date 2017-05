Sillamäe Kalev jätkab suurpuhastust: veel ühele mängijale anti kinga

Suurtes rahalistes raskustes vaevlev Sillamäe Kalevi jalgpalliklubi on jätkuvalt kasutamas drastilisi meetmeid: kui hiljuti lasti lahti Kassim Aidara ja Mindaugas Kalonas, siis nüüd on meeskonna juurest minema löödud ka Deniss Vnukov.

Usutluses Põhjarannikule selgitas klubi president Aleksandr Starodubtsev, et Vnukovile heideti ette tujutut tegutsemist, iseäranis 1:3 kaotusmängus Narva Transile. “Me ei saa selliste mängijate enda juures hoidmist lubada,” tõdes Starodubtsev, tunnistades, et klubi nõrkuseks on vahepeal soiku jäänud noortetöö, mistõttu oma kasvandikest on praeguses meeskonnas vaid üksikud.

Koos Vnukoviga jäi järgmisest mängust karistuseks kehva esituse eest kõrvale ka poolkaitsja Daniil Ratnikov. Tema on esialgu meeskonnas alles. “Andsime talle veel viimase võimaluse. Me teame, et temaga on mitmeid probleeme, kaasa arvatud distsipliiniga. Aga ta on hingelt jalgpallur ja me oleme püüdnud teda kõigele vaatamata enda juures hoida,” oli Starodubtsev avameelne.

Juuni teises pooles kavatseb Kalev palgata ärasaadetute asemele mõned uued mängijad. Peatreenerina jätkab duubli juhendaja Vadim Dobiža. Starodubtsevi sõnul ei ole klubil praegu raha uue treeneri palkamiseks.

