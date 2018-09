Siim Luts: tahe väravaid lüüa on olemas, loodetavasti hakkavad need ka tulema

Siiski on eestlastel jätkuvalt probleeme olukordade realiseerimisega ja ka nende tekitamisega. “Tähtis oleks ka ise skoori teha ning seda ka tugevate vastaste vastu. Loodan, et suudame enda realiseerimist parandada ja rohkem olukordi tekitada. Trennides üritame palju, kuid kahjuks mängudes ei tule asjad nii välja nagu trennides,“ sõnas Luts, kes tunnistas, et olukord tekitab küsimusi ka neile endile. “Tahaks ise ka teada. Tööd selle nimel teeme ja üritame seda parandada. Ei oska vastust tuua. Tahe väravaid lüüa on olemas, loodetavasti hakkavad need ka tulema. Loodame, et need tulemata ei jää.“