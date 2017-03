Võttis aega 94 pikka aastat ja 422 mängu, et Eesti jalgpallikoondis lööks jälle värava esimesel mänguminutil.

Esmakordselt skooris Eesti avaminutil Kaunases peetud maavõistluses Leeduga 23. juunil 1923, tabamuse autoriks Vladimir Tell. Pärast tohutult pikka pausi suutis eile Lillekülas lõpuks sama korrata Siim Luts, lüües avavärava võimsas 3:0 võidumängus Horvaatia vastu.

Mõni nädal tagasi 28. sünnipäeva tähistanud Luts rekordiomanikuks siiski ei saanud, sest kui Praha Bohemiansi vasakäär oli täpne 58. sekundil, siis temast 90 aastat varem ehk 1899. aastal sündinud Tell tegutses enam kui poole kiiremini. Avavärav Leedu vastu sündis 25. sekundil.

1920-ndate aastate kohtumistest muidugi protokolle ei tehtud, videomaterjali pole ning onlain-ülekandedki puudusid. Saame aga toetuda tolleaaegsele Päevalehele: "Leedulased lööwad palli lahti, kuid see wallatakse kohe meie poolt ja kombinatsiooniga Brenner - Ellmann - Tell on 25 sekundi järele esimene pall Leedu wõrgus."

Nii kiire avavärav pani aluse Eesti suureskoorilise ja - et tegu oli alles meie kuuenda koondisemänguga - rekordilise 5:0 võiduni. Tell ise sepistas meie koondiseajaloo esimese kübaratriki. Luts eile õhtul Lillekülas kolme tabamuseni ei jõudnud, küll aga aitas nüüdki kiire värav Eesti suure võiduni ja seda tugeva jalgpalliriigi Horvaatia üle.

Taasiseseisvunud Eestis olid enne Lutsu Telli rekordile kõige lähemale jõudnud Andres Oper ja Ragnar Klavan, kes lõid Tallinnas väravad 3. mänguminutil, vastavalt Bosnia ja Hertsegoviina ning Uus-Meremaa vastu. Võiduni kummaski kohtumises varajane eduseis Eestit siiski ei viinud - ju jäädi šokiväravaga siis liiga hilja peale, vähemalt Telli ja Lutsuga võrreldes.

Foto 1923. aasta mängust: